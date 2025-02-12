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        GÜNCELLEME - Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli

        Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Hadim, Karapınar, Emirgazi ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verilirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 23:53 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:53
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        GÜNCELLEME - Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Hadim, Karapınar, Emirgazi ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verilirdi.

        Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim, Ereğli, Emirgazi ve Taşkent ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.

        Konya Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Kıymetli vatandaşlarımızın dikkatine, Hadim, Emirgazi, Karapınar, Ereğli, Halkapınar, Taşkent, ilçelerimizde tüm okullarda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın aldığı karar doğrultusunda 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerimizin (1) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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