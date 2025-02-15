GÜNCELLEME - Konya'da bir kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta oturan Dilek Ş. (35), evinde tartıştığı B.E. (44) tarafından bıçaklandı.
B.E'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Dilek Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından Dilek Ş'nin cenazesi, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polise teslim olan B.E., Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Zanlı B.E., cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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