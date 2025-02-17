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        Sarayönü'nden kısa kısa

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkekler A Kategorisi Bilek Güreşi Konya Şampiyonası'nda Sarayönü ilçesi öğrencileri önemli dereceler elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:28
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        Sarayönü'nden kısa kısa
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkekler A Kategorisi Bilek Güreşi Konya Şampiyonası'nda Sarayönü ilçesi öğrencileri önemli dereceler elde etti.

        Sarayönü Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Ulusoy, 55 kilogram kategorisinde hem sağ hem de sol bilekte Konya şampiyonu oldu.

        Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Mehdi Çakır ise 80+ kilogram kategorisinde sol bilekte Konya birinciliği, sağ bilekte ise Konya üçüncülüğü kazandı.

        Başarılarıyla ilçeyi gururlandıran öğrenciler, Denizli'de düzenlenecek olan bölge müsabakalarında Konya'yı temsil etmeye hak kazandı.

        - Ramazanda beslenme semineri

        Ahmet Hüdai Konferans Salonunda, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen bilgilendirme programında, sağlıklı beslenmenin ilkeleri, beslenmede doğru bilinen yanlışlar ve İslami bakış açısıyla beslenme konuları ele alındı.

        Ramazan ayına yaklaşırken, iftar ve sahurda nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerine de önemli bilgiler paylaşıldı.

        Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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