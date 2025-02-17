Ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar için yasal işlem yapılacak

Konya'da ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar veya muayenesiz ölçü aleti kullananlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, yaptığı yazılı açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Konarılı, açıklamasında, şunları kaydetti:

"2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemlerini akaryakıt, likit petrol gazı (LPG) ve tanker sayaçları gibi, bulunduran kişi ve kuruluşların Türk Standartları Enstitüsü'ne, 2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri tek parçalı ağaç metreler, akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar hassas olmayan kütle ölçüleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan maksimum kapasitesi 2000 kilograma kadar okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kilograma kadar olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli terazileri bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına, 2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kilograma kadar olan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine, periyodik muayenesi her yıl yaptırılması gereken egzoz gazı emisyon ölçme cihazlarını bulunduran kişi ve kuruluşların Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine, 5 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş ısı sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine, 2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş naklimetre ve hububat muayene aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine 28 Şubat 2025 Cuma günü mesai saati bitimine kadar müracaat etmesi zorunludur."