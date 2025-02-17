GÜNCELLEME - Konya'da dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci intihar girişiminde bulundu

Konya'da Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısını odasında silahla yaralayan öğrenci, ardından intihar girişiminde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, fakültedeki odasına gelen öğrenci B.S.E. tarafından silahla vuruldu.

B.S.E, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Öğretim Üyesi Yeşildal ile intihara teşebbüs eden öğrencinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı öğretim üyemiz ameliyata alınmış ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Şüpheli şahıs ise yaşam destek ünitesine bağlanmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup üniversitemiz tarafından da gerekli incelemeler yapılmaktadır. Gelişmeler, Rektörlüğümüz tarafından yerinde ve yakından takip edilmektedir."