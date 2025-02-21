Konya'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Konya'nın Sarayönü ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konya’nın Sarayönü ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batı İstasyonu Mahallesi’ndeki su kuyusuna düşen köpeğin sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yavruyu yaklaşık 7 metre derinliğindeki su kuyusundan çıkardı.
Veteriner kontrolü sonrası köpek, yaşam alanına bırakıldı.
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