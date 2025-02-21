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        Konya'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:53
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        Konya'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
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        Konya’nın Sarayönü ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Batı İstasyonu Mahallesi’ndeki su kuyusuna düşen köpeğin sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yavruyu yaklaşık 7 metre derinliğindeki su kuyusundan çıkardı.

        Veteriner kontrolü sonrası köpek, yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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