Seydişehir Musiki Derneği'nden Türk Halk ve Sanat Müziği konseri

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, derneğin Seydişehir'de 30 yılı aşkın bir süredir insanların gönlüne dokunduğunu, bir okul görevi gördüğünü kaydetti.

Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Musiki Derneğince hazırlanan Türk Halk ve Sanat Müziği konseri ilgiyle takip edildi.

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