Seydişehir Musiki Derneği'nden Türk Halk ve Sanat Müziği konseri
Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Musiki Derneğince hazırlanan Türk Halk ve Sanat Müziği konseri ilgiyle takip edildi.
Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Musiki Derneğince hazırlanan Türk Halk ve Sanat Müziği konseri ilgiyle takip edildi.
Belediye Düğün Salonu'nda Şef Sıtkı Özkal yönetimindeki konserde, Türk Halk ve Sanat Müziği eserleri seslendirildi.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, derneğin Seydişehir'de 30 yılı aşkın bir süredir insanların gönlüne dokunduğunu, bir okul görevi gördüğünü kaydetti.
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