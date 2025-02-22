Selçuklu Belediyesinin satranç turnuvası başladı

Açılış programına, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Yavaş, sporcular ve aileler katıldı.

Turnuvada dereceye giren ilk üç sporcu, kupa, madalya ve para ödülüyle ödüllendirilecek.

Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen satranç turnuvası 33 şehirden 620 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.