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        Selçuklu Belediyesinin satranç turnuvası başladı

        Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen satranç turnuvası 33 şehirden 620 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:09
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        Selçuklu Belediyesinin satranç turnuvası başladı
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        Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen satranç turnuvası 33 şehirden 620 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış programında, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

        Turnuvada dereceye giren ilk üç sporcu, kupa, madalya ve para ödülüyle ödüllendirilecek.

        Açılış programına, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Yavaş, sporcular ve aileler katıldı.

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        Galeri

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