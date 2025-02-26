GÜNCELLEME - Konya'da araçta çıkan yangında bir bebek ve teyzesi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'da otomobilde çıkan yangında, bir bebek ve teyzesi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Konya'da otomobilde çıkan yangında, bir bebek ve teyzesi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde bir otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araçtaki 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız'ın (18) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Mustafa (29) ile eşi Fatma Çakmak (23) hastaneye kaldırıldı.
Yangının araç içinde bulunan oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.
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