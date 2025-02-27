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        Konya'da Uluslararası Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Kalkınma Sempozyumu düzenlendi

        Konya'da Uluslararası Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Kalkınma Sempozyumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:28
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        Konya'da Uluslararası Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Kalkınma Sempozyumu düzenlendi
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        Konya'da Uluslararası Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Kalkınma Sempozyumu gerçekleştirildi.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitenin Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'ndaki sempozyumda, Necmettin Erbakan'ın fikirlerini gelecek nesillere aktarmak istediklerin söyledi.

        Erbakan'ın Türkiye'yi şekillendiren bir deha olduğunu belirten Zorlu, "Necmettin Erbakan, mühendisliğin doğal yöneticisiydi. Ülkemize ağır sanayi hamlesini kazandırdı, dışa bağımlılığını azaltacak fikirler ve icraatlar üretti. Bizlere çalışma, üretme ve böylece dünya sahnesinde var olabilmeyi, söz sahibi fikrini aşladı" diye konuştu.

        Sempozyuma Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ve öğrenciler katıldı.

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