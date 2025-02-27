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        Avukatlığı bırakıp yöneticisi olduğu aile şirketini ihracatla büyütmek istiyor

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da otomotiv yedek parçası üretimi yapan aile şirketinin ihracat müdürü Selman Baltacı, avukatlığı bırakarak büyük bir ekiple çalışma hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:09
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        Avukatlığı bırakıp yöneticisi olduğu aile şirketini ihracatla büyütmek istiyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da otomotiv yedek parçası üretimi yapan aile şirketinin ihracat müdürü Selman Baltacı, avukatlığı bırakarak büyük bir ekiple çalışma hayalini gerçekleştirdi.

        Baltacı (34), Ankara'da Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2014'te mezun oldu. İstanbul'da yaklaşık 10 yıl avukatlık yapan Baltacı, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yedek parça üretimi yapan aile şirketinde işleri büyütmek için memleketine dönme kararı aldı.

        Ailesinin de desteğini alarak Konya'ya taşınan Baltacı, fabrikada ihracat müdürü olarak çalışmaya başladı.

        - Üretim yeleğini giydi

        Baltacı, AA muhabirine, avukatlık mesleğini de yıllarca severek yaptığını söyledi.

        İstanbul'da iki büroda çalıştığını, 5 yıl kadar açtığı kendi bürosunda işlerini yürüttüğünü anlatan Baltacı, "Aile şirketinde ihtiyaç olduğu için avukatlık mesleğini sonlandırdım. Avukatlık tek başına yaptığım bir meslekti. Burada daha büyük bir ekip olarak daha keyifli bir işte çalışıyoruz. Avukatlık cüppesini çıkartıp, üretim yeleğini giymenin temel sebebi buydu. Adliyeler gergindir. Buraya geldiğim için hiç pişman değilim." ifadelerini kullandı.

        - İhracatta pazar payını artırmak istiyor

        Baltacı, fabrikada hafif ticari araçların şanzıman ve diferansiyel dişlilerini ürettiklerini dile getirdi.

        Otomotiv sektöründe dişlinin ses yapmaması ve kalitesinin çok önemli olduğuna değinen Baltacı, "Dolayısıyla hassas bir iş yaptığımızı söyleyebilirim. Aynı zamanda dünyada belirlenen kalite standartlarıyla üretim yapmaya çalışıyoruz. Her alanda bir kalite kontrol süreci yürütüyoruz." dedi.

        Satış ve sonrası ile üretim aşamalarına da aşina olduğunu belirten Baltacı, şunları kaydetti:

        "İster istemez üretime de giriyoruz. Üretimle alakalı bilgi sahibi oluyoruz. Bir ustanın yaptığı kadar elbette yapamam ama fabrikada her alana bakıyorum. Üretimin yüzde 50'sini ihracata gönderiyoruz. Ana pazarımız Avrupa. Güney Amerika'da bir acenteyle anlaştık. Yaklaşık 35 ülkede kendi markamızla satış yapıyoruz. İhracatı günden güne geliştirmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah yeni pazarlara açılıp özellikle Güney Amerika'da bu sayıyı da arttıracağımızı düşünüyoruz."

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