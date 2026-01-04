Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Bilim Merkezi 2025 yılında 722 binden fazla ziyaretçi ağırladı

        Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2025 yılında 722 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Bilim Merkezi 2025 yılında 722 binden fazla ziyaretçi ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2025 yılında 722 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, Konya Bilim Merkezi'nin her yıl Türkiye'nin dört bir yanından yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırma misyonunu sürdürdüğünü belirtti.

        Konya Bilim Merkezi'nin açıldığı 2013'ten bugüne kadar geçen sürede çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan insana bilimi sevdiren bir kuruluş olduğunu aktaran Altay, "Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2025'te de bilimsel merakı destekleyen, katılımcı öğrenmeyi esas alan etkinlikleriyle bilimi geniş kitlelerle buluşturan güçlü bir yılı geride bıraktı. Bilim Merkezimiz geride bıraktığımız yılda çok sayıda programa, etkinliğe, projeye ve organizasyona ev sahipliği yaptı. Ziyaretçi sayısını her yıl istikrarlı biçimde artıran bilim üssümüz 2025'te 722 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaştı." ifadelerini kullandı.

        Altay, şunları kaydetti:

        "Bilim Merkezi'nin ulaştığı ziyaretçi sayıları attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bilim Merkezimize gösterdikleri ilgiden dolayı başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere şehir dışından gelen tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime, bilime ve teknolojiye destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Konya Bilim Merkezimiz, önümüzdeki yıllarda da yeni projelerle adından söz ettirmeyi sürdürecek inşallah."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Akşehir'de müstakil evde yangın: 1 yaralı
        Akşehir'de müstakil evde yangın: 1 yaralı
        Konya'da evinde yangın çıkan kadın yaralandı
        Konya'da evinde yangın çıkan kadın yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Ereğli'de kurt sürüsü görüntülendi
        Ereğli'de kurt sürüsü görüntülendi
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuk...
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuk...
        Konyaspor, Sander Svendsen ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı
        Konyaspor, Sander Svendsen ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı