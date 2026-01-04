Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'nın Ereğli ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi

        Konya'nın Ereğli ilçesinde kurt sürüsü güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 22:34 Güncelleme: 04.01.2026 - 22:34
        Konya'nın Ereğli ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi
        Konya'nın Ereğli ilçesinde kurt sürüsü güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beyaza bürünen doğada yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Belceağaç Mahallesi'ne kurt sürüsü indi.

        Sürünün sabaha karşı mahalleden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sürü daha sonra gözden kayboldu.

