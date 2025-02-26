Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Bozkır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Bozkır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bozkır ilçesi Demirasaf Mahallesi'nde, sürücüsü bilinmeyen 42 BZ 301 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.
Mevlüt Ü. ile Kazım O. yanan araçtan yaralı olarak çıkarken, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi araçtan çıkamadı.
Kimliği belirlenemeyen şahıs hayatını kaybederken, yaralılar Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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