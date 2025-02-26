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        Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Bozkır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:47 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:52
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        Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Bozkır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Bozkır ilçesi Demirasaf Mahallesi'nde, sürücüsü bilinmeyen 42 BZ 301 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

        Mevlüt Ü. ile Kazım O. yanan araçtan yaralı olarak çıkarken, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi araçtan çıkamadı.

        Kimliği belirlenemeyen şahıs hayatını kaybederken, yaralılar Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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