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        Sanayi ve Teknoloji Zirvesi Konya'da gerçekleştirildi

        Konya'da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Santek Sanayi Ve Teknoloji Zirvesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:23
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        Sanayi ve Teknoloji Zirvesi Konya'da gerçekleştirildi
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        Konya'da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Santek Sanayi Ve Teknoloji Zirvesi" düzenlendi.

        Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'ndaki programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Valisi İbrahim Akın, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Erol Ökten, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanları ve kurul üyeleri katıldı.

        Vali Akın başkanlığında yapılan ikinci oturum ise sanayicilerin sorunlarını dinlemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla yapıldı.

        Zirve, Konya'nın sanayi, teknoloji politikası ve stratejilerini belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirildi.

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        Galeri

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