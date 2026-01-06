Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

        Konya'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:11 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:19
        Konya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Konya'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda buluştu.

        Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram belediyelerinin ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolaysıyla Geleneksel Basın Buluşması düzenlendi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Konya'da basın mensuplarının fedakarlıkla her şartta vatandaşın sesi olmayı sürdürdüğünü belirten Akın, "Bu güçlü duruş yalnızca yerel ölçekte değil, küresel gelişmelerde de doğru ve güvenilir habercilikle halkımıza güven veren bir perspektif kazandırmaktadır. Özellikle vurgulamak isterim ki güçlü bir kamuoyu bilinci, ancak ilkeli ve bilinçli bir basınla mümkündür. Bilgiye tek bir ekran hareketiyle ulaşıldığı çağımızda yanlış ve yanıltıcı içeriklerin yayılma hızı da aynı ölçüde artmaktadır. Böyle bir iletişim ortamında gazeteciler bir pusula gibi toplumu doğru istikamete yönlendirmekte ve bilgi kalabalığı arasında gerçeğin yolunu görünür kılmaktadır." diye konuştu.

        Basın mensuplarının kalemlerini hem meslek hem de toplum vicdanının emaneti olarak taşıdığını vurgulayan Akın, "Bu noktada Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında hakikati insanlığa duyurmak uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazeteciler, bombaların gölgesinde, savaş meydanlarında, afet bölgelerinde ve salgın günlerinde yalnızca görevlerini yerine getirmemiş, aynı zamanda doğruluğun ve insanlığın onurlu nöbetini tutmuşlardır. Bu vesileyle hakikatin izinden ayrılmadan vazifelerini yerine getiren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Anadolu'nun köklü gazetecilik mirasının filizlendiği Konya'da yerel basının serüveninin yıllar içinde dönüştüğünü ama köklerinden kopmadan yoluna devam ettiğini söyledi.

        Anadolu topraklarının irfanından, sorumluluk bilincinden ve hakikate olan sadakatinden beslenen yerel basının bugün merkezde ve ilçelerde güçlü bir yapı haline geldiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Bayramda, tatilde, hatta en özel anlarında dahi, ailenizden ve sevdiklerinizden feragat ederek, yorulmadan mesleğinizin arkasında olmanız takdire şayandır. Bu yüzden şehrin ve ülkenin nabzını tutan, milletin sesi olan, sokakta yaşadığını sağduyulu şekilde kamuoyuna taşıyan sizler bu şehrin en güçlü seslerisiniz. Üstat Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi 'Kalem sahibinin ahlakını taşır'. Hamd olsun bu düsturu kendine ölçü edinmiş, mesleğini edep, etik ve sorumluluk bilinciyle icra eden birbirinden kıymetli basın mensuplarımızla yıllardır kol kola, yan yana, birlik ve beraberlik içinde şehrimize hizmet ediyoruz."

        Altay, gazetecilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı bilinçle adaletin ve insanlığın sesi olmaya devam edeceğine yürekten inandığının altını çizdi.

        Programda Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan, Latif Selvi ve Meryem Göka da birer konuşma yaparak basın mensuplarının "Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

