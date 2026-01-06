Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da 2 defineci, kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde define ararken kayayı parçalamak isteyen 2 kişi, kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:17
        Konya'da 2 defineci, kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı
        İddiaya göre Zengen ile Kutören mahalleleri arasındaki bir bölgeye define aramaya giden T.E. (41) ve Ö.S. (30) kazdıkları çukurda önlerine çıkan kayayı parçalamak isterken kullandıkları el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada T.E. ve Ö.S. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

