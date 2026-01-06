Konya'da "Merhaba Bebek Projesi" kapsamında bir aileye ziyaret yapıldı

Ziyarete İl Müdür Yardımcısı Hatice Oflaz ile Selçuklu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nefise Türk de katıldı.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Merhaba Bebek Projesi" kapsamında İl Müdürü Arif Topal ve eşi Nurdan Topal'ın aileye ziyaret gerçekleştirildiği aktarıldı.

Konya'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile yuvalarını kuran Ömer ve Ayşenur Dağlar çiftinin mutluluğu, dünyaya gelen bebekleriyle sürdü.

