        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Merhaba Bebek Projesi" kapsamında bir aileye ziyaret yapıldı

        Konya'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile yuvalarını kuran Ömer ve Ayşenur Dağlar çiftinin mutluluğu, dünyaya gelen bebekleriyle sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:14
        Konya'da "Merhaba Bebek Projesi" kapsamında bir aileye ziyaret yapıldı
        Konya'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile yuvalarını kuran Ömer ve Ayşenur Dağlar çiftinin mutluluğu, dünyaya gelen bebekleriyle sürdü.

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Merhaba Bebek Projesi" kapsamında İl Müdürü Arif Topal ve eşi Nurdan Topal'ın aileye ziyaret gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Yetkililer olarak, evlilikten ebeveynliğe uzanan süreçte ailelerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Aile kurumunun güçlü toplumun temelini oluşturduğuna işaret ediyoruz. Sosyal projelerle genç çiftlerin desteklenmesi, uzun vadede toplumsal dayanışmayı artırıyor."

        Ziyarete İl Müdür Yardımcısı Hatice Oflaz ile Selçuklu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nefise Türk de katıldı.

