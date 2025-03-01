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        Seydişehir'de "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı

        Seydişehir ilçesinde "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:29
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        Seydişehir'de "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı
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        Seydişehir ilçesinde "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Düğün Salonu'ndaki açılışta, Çanakkale'yi anlamanın, Türkleri anlamak olduğunu belirtti.

        Bu tür çalışmaları önemsediklerini vurgulayan Bakkal,"Tarihimize sahip çıkmamız gerekli. Mart ayı Çanakkale şehitlerimiz için önemli bir aydır. Böyle bir organizasyonun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da Çanakkale gezici müzesinin bir hafta boyunca ziyarete açık kalacağını, ücretsiz olduğunu ifade etti. ​​​​​​​

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