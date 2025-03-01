Seydişehir'de "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı

Seydişehir ilçesinde "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Düğün Salonu'ndaki açılışta, Çanakkale'yi anlamanın, Türkleri anlamak olduğunu belirtti.

Bu tür çalışmaları önemsediklerini vurgulayan Bakkal,"Tarihimize sahip çıkmamız gerekli. Mart ayı Çanakkale şehitlerimiz için önemli bir aydır. Böyle bir organizasyonun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da Çanakkale gezici müzesinin bir hafta boyunca ziyarete açık kalacağını, ücretsiz olduğunu ifade etti. ​​​​​​​