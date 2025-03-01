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        Konya'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında, Mukaddes Emanetler Sergisi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 16:05 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:14
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        Konya'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında, Mukaddes Emanetler Sergisi ziyarete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Sergi Salonu'nda açılan sergide, tescilli Kabe örtüleri, kilit ve anahtarının yanı sıra İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ile mukaddes mescitlerin maketleri yer alıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere, Konya'nın İslam dünyasına uzun yıllar başkentlik yaptığını söyledi.

        Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerin başında Konya'nın geldiğine işaret eden Altay, "Bu ayda çok anlamlı ve özel bir sergiyi açtık. Konya'mıza bu sergiyi açmamıza vesile olduğu için Erol Güzel'e teşekkür ederim. Kabe örtüleri ve emanetler çok önemli bir koleksiyon. Bu alan bir ay boyunca ziyarete açık olacak. Ramazanın ruhuna uygun olarak bu sergiyi açmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Belgeli ve tescilli Kabe örtüleri burada." diye konuştu.

        Sergi, 09.00-17.00 saatleri arasında 27 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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