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        Seydişehir'de zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

        Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayında vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:27
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        Seydişehir'de zabıta ekiplerinden ramazan denetimi
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        Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayında vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.

        Zabıta ekipleri, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler ve denetim yapıyor.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelerde uyarılarda bulunuluyor.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Bu denetimlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor." dedi.

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