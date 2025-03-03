Seydişehir'de zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Bu denetimlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor." dedi.

Zabıta ekipleri, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler ve denetim yapıyor.

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