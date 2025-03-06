Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık alanda yangın çıktı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sahil kesimde sazlık sahada yangın çıktı.

Sazlık alan yangını ihbarı üzerine kıyı şeridine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İçerişehir Mahallesi kıyısındaki Soğla bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yükselen alev ve dumanlar şehir merkezinde gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekipleri kıyıya uzak mesafede çıkan yangına, alanın balçık ve bataklık olması dolayısıyla giremeyince alevlere müdahalede bulunamadı.

Ekipler rüzgarın da etkisiyle zaman zaman alevlerin şiddetini artırdığı bölgede, yangını takip ve kontrol altına aldı. Alevlerin kendiliğinden sönmesinin beklendiği belirtildi.

Bu arada, sahilde yürüyen ve gezinti yapan vatandaşlar da yangın bölgesine akın etti.

Polis ekipleri de sahil şeridini her iki yönden de bir süre araç trafiğine kapattı.

Öte yandan, Soğla'daki balıkçı barınağında balıkçı teknesi olan avcılar da kıyı bölgesine gelerek teknelerini yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı.