Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte, Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemeler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu
        ABONE OL

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte, Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemeler gerçekleştirdi.

        Altay, basın mensuplarına, projede artık son aşamaya gelindiğinin bilgisini vererek, bu yıl içinde dükkanların hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

        Yeni Sanayi Sitesi'nin sıfır atık alanında örnek bir hizmet olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Her dükkanın önünde boydan mesafede 2 aracın otopark olarak kullanabileceği otopark alanları, yeşil alanlar, sosyal tesis alanlarıyla adeta Türkiye'nin en güzel sanayi sitelerinden birisi oluştu. Ayrıca Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum'un talimatlarıyla burasının Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi olmasıyla ilgili Bakanlığımızla bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah atık konusunda da Türkiye'ye örnek bir sanayiyi Konya'mıza kazandırmış olacağız. Bir teşekkür de esnafımıza. Bu tabii çok büyük bir iş, 2 bin 800'den fazla hak sahibiyle mutabakat sağlamanız, anlaşmaları gerçekleştirmeniz ve süreci takip etmemiz gerekiyordu. Yine Konya'ya yakışır bir kentsel dönüşümü herhangi bir sorun çıkmadan büyük bir uzlaşıyla gerçekleştirmiş olduk."

        Altay, süreç tamamlandığında bu yıl içerisinde, 2.690 dükkan ve 134 iş yerinin teslimlerini esnafa yapmış olacaklarını belirtti.

        Eski Sanayi alanında, taşınmadan sonra binaların yıkılması ve kirliliğin kaldırılmasıyla ilgi çalımalar yürüttüklerini ifade eden Altay, "O bölgede oluşan ciddi trafik sıkışıklığının da böylece önüne geçmiş olacağız. Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konyalının bir hayalini de gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeni Sanayi Sitemiz Konya'mıza, ülkemize, esnafımıza ve Konyalılara hayırlı olsun inşallah." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        Trump: İran liderine mektup gönderdim
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        "İstemeden gündemin bir parçası oldum"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da gazetecilerle buluştu
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da gazetecilerle buluştu
        Karapınar'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında programı düzenlendi
        Karapınar'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında programı düzenlendi
        Konya Valisi Akın'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
        Konya Valisi Akın'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
        Konya Valisi İbrahim Akın, Seydişehir'i ziyaret etti
        Konya Valisi İbrahim Akın, Seydişehir'i ziyaret etti
        Konya'da polisi yaralayan saldırgan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle...
        Konya'da polisi yaralayan saldırgan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle...
        Kırgız üniversite öğrencisinin hayali, Türkiye'de okçuluk milli takımına gi...
        Kırgız üniversite öğrencisinin hayali, Türkiye'de okçuluk milli takımına gi...