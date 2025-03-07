Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte, Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemeler gerçekleştirdi.

Altay, basın mensuplarına, projede artık son aşamaya gelindiğinin bilgisini vererek, bu yıl içinde dükkanların hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

Yeni Sanayi Sitesi'nin sıfır atık alanında örnek bir hizmet olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Her dükkanın önünde boydan mesafede 2 aracın otopark olarak kullanabileceği otopark alanları, yeşil alanlar, sosyal tesis alanlarıyla adeta Türkiye'nin en güzel sanayi sitelerinden birisi oluştu. Ayrıca Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum'un talimatlarıyla burasının Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi olmasıyla ilgili Bakanlığımızla bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah atık konusunda da Türkiye'ye örnek bir sanayiyi Konya'mıza kazandırmış olacağız. Bir teşekkür de esnafımıza. Bu tabii çok büyük bir iş, 2 bin 800'den fazla hak sahibiyle mutabakat sağlamanız, anlaşmaları gerçekleştirmeniz ve süreci takip etmemiz gerekiyordu. Yine Konya'ya yakışır bir kentsel dönüşümü herhangi bir sorun çıkmadan büyük bir uzlaşıyla gerçekleştirmiş olduk."

Altay, süreç tamamlandığında bu yıl içerisinde, 2.690 dükkan ve 134 iş yerinin teslimlerini esnafa yapmış olacaklarını belirtti.

Eski Sanayi alanında, taşınmadan sonra binaların yıkılması ve kirliliğin kaldırılmasıyla ilgi çalımalar yürüttüklerini ifade eden Altay, "O bölgede oluşan ciddi trafik sıkışıklığının da böylece önüne geçmiş olacağız. Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konyalının bir hayalini de gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeni Sanayi Sitemiz Konya'mıza, ülkemize, esnafımıza ve Konyalılara hayırlı olsun inşallah." diye konuştu.