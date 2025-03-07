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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da gazetecilerle buluştu

        DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, Konya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:39 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:47
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da gazetecilerle buluştu
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        DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, Konya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Babacan, partisinin Konya İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, kentin sanayisi, tarımı ve ticaretiyle çok güçlü bir il olduğunu söyledi.

        Konya'nın, Türkiye'de hak ettiği bir noktada olması gerektiğini değerlendiren Babacan, "Konya, geleneksel olarak tarım ve hayvancılığın güçlü olduğu bir il. Ancak hayvan sayılarına bakıldığında bu durum pek iç açıcı değil." dedi.

        Babacan, tarımsal maliyetlerin arttığını, bu nedenle tarıma ve hayvancılığa çok yoğun destek verilmesi gerektiğini belirtti.

        Bu kapsamda, sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerektiğine değinen Babacan, "Sulama tarımda esas. Barajlardaki doluluk seviyesi de yüzde 10'lara inmiş durumda. Sulamanın tarımı nasıl hızlı canlandırdığı ve sulamayla beraber çiftçinin yüzünün nasıl güldüğünü, suyun ulaştığı yerlerden biliyoruz. En geç 5 yılda, Türkiye'deki bütün sulama yatırımlarının tamamlanmasının mümkün." diye konuştu.

        Çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Babacan, konuşmasının ardından gazetecilerin ve davetlilerin sorularını cevapladı.

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