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        Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı bebek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:34 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:41
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        Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı bebek hayatını kaybetti
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        KONYA-Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek öldü.

        Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.

        Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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