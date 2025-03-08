Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya'da Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı.

Erbakan, Milli Gençlik Derneği tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programda, mücadelelerinin sonunun, Milli Görüş'ün zaferi, büyük Türkiye ve yeni bir dünya olacağını söyledi.

Milli Görüş'ün merkezi Konya'da bulunmaktan mutlu olduklarını belirten Erbakan, "Buradan, 'Ey dünya siyonizmi, ey dış güçler, ey zalimler, üzerimize beton değil kurşun da dökseniz Milli Görüş'ü bitiremezsiniz' diye haykırıyoruz." ifadesini kullandı.

Erbakan, vefatının 14'üncü senesinde, merhum Necmettin Erbakan'ı özlemle andıklarını dile getirdi.

Milli Görüş'ün geçmiş değil gelecek olduğunu vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bizler Milli Görüşçüler olarak dimdik ayaktayız ve Erbakan hocamızın giydirdiği gömleği son nefese kadar çıkarmayacağız. Merhum Erbakan hocamızın en çok vurgu yaptığı hususlardan heyecanımızla, aşkımızla, coşkumuzla bu hak davayı hakkıyla temsil edeceğiz. Bu akşam andığımız merhum hocamıza layık dava erleri olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz."

Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan da çok kıymetli bir program düzenlediklerini belirterek, ömrünü İslam'a adamış mümtaz şahsiyetlerin hayatlarından alınacak dersleri ortaya koyabilmek için çalıştıklarını söyledi.