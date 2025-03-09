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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da "Gazze İçin El Ele" iftar programında konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin meselesini bir dış politika konusu olarak görmediklerini vurgulayarak, "Filistin davası, insanlık vicdanının imtihanıdır. Bu dava, yalnızca Filistinlilerin mücadelesi değildir. Bütün Müslümanların, bütün vicdan sahiplerinin ortak davasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:35 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:41
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da "Gazze İçin El Ele" iftar programında konuştu:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin meselesini bir dış politika konusu olarak görmediklerini vurgulayarak, "Filistin davası, insanlık vicdanının imtihanıdır. Bu dava, yalnızca Filistinlilerin mücadelesi değildir. Bütün Müslümanların, bütün vicdan sahiplerinin ortak davasıdır." dedi.

        Bakan Yerlikaya, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gazze İçin El Ele" iftar programında, Gazzeli ailelerle memleketi Konya'da aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Konya'nın, iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırsever insanlarıyla Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Bizler, tüm insanlığın selametini gözeten, üç kıtaya adaletle hükmetmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de medeniyet müktesebatımızın bir gereği olarak hak ve adaletin, mazlumun ve mağdurun sığınağı olmaktan asla geri durmadık, durmayacağız." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin, küresel sistemin adaletsizlikleri karşısında her zaman hakkın ve adaletin savunucusu olmaya devam edeceğini söyleyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Somali'de açlığa mahkum edilenlerin yanında biz vardık. Suriye'de Esed zulmüne uğrayan mazlumların yanında biz vardık. İşgal altındaki Karabağ, bağımsızlıkla taçlanırken de yine biz vardık. Bugün de Filistin'de, Gazze'de, bu insanlık dışı soykırımın karşısında dimdik duran yine aziz milletimizdir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti'dir."

        Yerlikaya, Filistin'in, ecdadın mirası olduğunu ve Kudüs'ü kutsal belde saydığını dile getirerek, şunları paylaştı:

        "Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir. Biz, Filistin meselesini, bir dış politika konusu olarak görmüyoruz. Burası bizim tarihimizdir, inancımızdır, kardeşlik hukukumuzdur. Filistin davası, insanlık vicdanının imtihanıdır. Bu dava, yalnızca Filistinlilerin mücadelesi değildir. Bütün Müslümanların, bütün vicdan sahiplerinin ortak davasıdır. Bugün Gazze'de yaşananlar, insanlık adına bir utançtır. Çocukların, kadınların öldürüldüğü, okulların, hastanelerin, ibadethanelerin bombalandığı, zulmün hakim olduğu bu yerde, insanlıktan bahsetmek mümkün müdür? Ne yazık ki bu tablo, dünya tarihinde kara bir lekedir."

        Birçok ülke bu zulme sessiz kalırken, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Dünya sussa, Türkiye susmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, var gücümüzle Filistinli kardeşlerimize destek olmaya, yaralarına merhem olmaya, Allah'ın izniyle devam edeceğiz. İşte bu inançla, bugüne kadar AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarımızın katkısıyla, 14 uçak ve 16 gemimizle, insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırdık. 100 bin tona yakın insani yardım malzemesi, 53 ambulans, 2 UMKE aracı gönderdik. 8 sahra hastanesi kurduk. Şimdi ise yeni bir kampanya başlattık; 'Gazze İçin El Ele'. Devletimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el ele vererek bu yardım seferberliğini büyütüyoruz. Çünkü biz biliriz ki paylaşmak berekettir, dayanışma da fazilettir."

        Ali Yerlikaya, Konya'nın, mazluma sahip çıkma ahdini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Bugün burada aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğumuz, Gazze'den gelen 80 ailemizi bağrınıza bastınız. Onlara şehrimizi, evinizi, sofranızı ve en önemlisi de gönlünüzü açtınız. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

        Gazzeli 80 aileyi ensar-muhacir kardeşliğiyle, misafir eden kurum ve kuruluşlar ile hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Yerlikaya, Kudüs, Gazze ve tüm Filistin toprakları için barış ve huzur temennisinde bulundu.

        Programa, Yerlikaya'nın yanı sıra Gazzeli aileler, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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