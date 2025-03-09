İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da "Gazze İçin El Ele" iftar programında konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin meselesini bir dış politika konusu olarak görmediklerini vurgulayarak, "Filistin davası, insanlık vicdanının imtihanıdır. Bu dava, yalnızca Filistinlilerin mücadelesi değildir. Bütün Müslümanların, bütün vicdan sahiplerinin ortak davasıdır." dedi.

Bakan Yerlikaya, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gazze İçin El Ele" iftar programında, Gazzeli ailelerle memleketi Konya'da aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Konya'nın, iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırsever insanlarıyla Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Bizler, tüm insanlığın selametini gözeten, üç kıtaya adaletle hükmetmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de medeniyet müktesebatımızın bir gereği olarak hak ve adaletin, mazlumun ve mağdurun sığınağı olmaktan asla geri durmadık, durmayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, küresel sistemin adaletsizlikleri karşısında her zaman hakkın ve adaletin savunucusu olmaya devam edeceğini söyleyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Somali'de açlığa mahkum edilenlerin yanında biz vardık. Suriye'de Esed zulmüne uğrayan mazlumların yanında biz vardık. İşgal altındaki Karabağ, bağımsızlıkla taçlanırken de yine biz vardık. Bugün de Filistin'de, Gazze'de, bu insanlık dışı soykırımın karşısında dimdik duran yine aziz milletimizdir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti'dir."

Yerlikaya, Filistin'in, ecdadın mirası olduğunu ve Kudüs'ü kutsal belde saydığını dile getirerek, şunları paylaştı:

"Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir. Biz, Filistin meselesini, bir dış politika konusu olarak görmüyoruz. Burası bizim tarihimizdir, inancımızdır, kardeşlik hukukumuzdur. Filistin davası, insanlık vicdanının imtihanıdır. Bu dava, yalnızca Filistinlilerin mücadelesi değildir. Bütün Müslümanların, bütün vicdan sahiplerinin ortak davasıdır. Bugün Gazze'de yaşananlar, insanlık adına bir utançtır. Çocukların, kadınların öldürüldüğü, okulların, hastanelerin, ibadethanelerin bombalandığı, zulmün hakim olduğu bu yerde, insanlıktan bahsetmek mümkün müdür? Ne yazık ki bu tablo, dünya tarihinde kara bir lekedir."