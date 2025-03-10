Konya'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cenap A. (22) idaresindeki 42 B 9851 plakalı otomobile, Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken S.G. tarafından silahla ateş edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.