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        Konya'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hareket halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 18:35 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:41
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        Konya'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hareket halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Cenap A. (22) idaresindeki 42 B 9851 plakalı otomobile, Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken S.G. tarafından silahla ateş edildi.

        Saldırıda Cenap A. hayatını kaybetti, saldırgan ise kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis, kaçan zanlı S.G'yi kısa sürede yakaladı.

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