Konya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti
Konya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti.
Konya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Yusuf A, boşanma aşamasındaki eşi Havva A'nın Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'ta yaşadığı evine konuşmak için gitti.
Çıkan tartışma sonrası Yusuf A, yanındaki tabancayla eşini vurdu. Zanlı, daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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