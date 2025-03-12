Konya'nın ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Yalıhüyük Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ardından öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.

Bozkır Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Konya'nın Karapınar, Bozkır ve Yalıhüyük ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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