Konya'nın ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
Konya'nın Karapınar, Bozkır ve Yalıhüyük ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Konya'nın Karapınar, Bozkır ve Yalıhüyük ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Karapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ardından "Mehmet Akif'in Hayatı" konulu sinevizyon gösterimi, şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi sunuldu.
Programa, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı İbrahim Önal, Cumhuriyet Savcısı Fatma Ezeroğlu, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaş katıldı.
-Bozkır
Bozkır Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Etkinlikte, günün anlamını belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, müzik dinletisi ve oratoryo gösterisi sundu.
Program, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan Zümra Durtuluk'a ödülünün verilmesiyle sona erdi.
- Yalıhüyük
Yalıhüyük Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ardından öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.
Programa, Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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