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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:47 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:47
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Elbil

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 61 Pedrinho), Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Dk. 46 Keyta (Dk. 84 Boranijasevic), Aleksic (Dk.77 Calusic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 84 Prip), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Bazoer), Melih Bostan

        Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Semih Kılıçsoy), Paulista (Dk. 46 Emirhan Topçu), Uduokhai (Dk. 54 Onur Bulut), Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 66 Arroyo), Rashica, Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 46 Muçi), Immobile

        Gol: Dk. 45 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 26 Melih Bostan, Dk. 65 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Tayyip Talha Sanuç, Dk.63 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 67 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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