Konya'da "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" imzalandı

Konya'da "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" imza töreni düzenlendi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Valilikte düzenlenen törende, dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının bilgiye erişimi hızlandırdığını, herkesin kolayca içerik üretip paylaşmasını sağladığını belirtti.

Bu durumun doğrulanmamış ya da yanlış bilgilerin hızla yayılmasına olanak tanıdığını ifade eden Akın, "İmzalanacak protokolle dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya fazla maruz kalan gençleri farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek, medya okuryazarlığı konusunda farkındalık uyandırmak ve dijital mecrada dezenformasyonla mücadele edilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Akın, dezenformasyonla mücadelede bilgi kirliliği, yalan haber, kara propagandaya karşı gençler başta olmak üzere çeşitli yaş gruplarına yönelik farkındalık oluşturabilmek adına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi koordinasyonunda yürütülecek proje kapsamında usta öğreticilerin eğitileceğini anlattı.

Bu kapsamda paydaş kurumlar tarafından tespit edilecek gönüllü eğitmenlerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi liderliğinde eğitmen eğitimine tabi tutulacaklarını belirten Akın, "Bu eğitimlerin sonunda kendilerine sertifikaları verilecektir. Bugün imzasını atacağımız protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapılacak çalışmaların dezenformasyonla mücadeleye katkı sunmasını temenni ediyorum. Paydaş kurumlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra paydaş kurum temsilcileri protokolü imzaladı.

Konya Valisi İbrahim Akın'ın başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hidayet Oğuz, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel katıldı.