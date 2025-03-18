Konya'da şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Konya'da, 3 şehit ailesi ve 8 gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) toplantı salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Devlet Övünç Madalyalarının, hürmetin ve bağlılığın en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

Şehitlerin ve gazilerin, milletin vatan sevgisi ve cesaretinin timsali olduğunu belirten Akın, "Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her daim sizlerin yanında olacak. Kıymetli şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve değerli aileleri, devletimizin en yüksek takdirlerinden biri olan ve milletimizin sizlere duyduğu sonsuz şükranı temsil eden bu madalyalar, şehit ve gazilerimizin milletimize olan sadakatini gelecek nesillere anlatmaya devam edecektir. Şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır." diye konuştu.

Şehitler ve gazilerin öz geçmişinin okunmasının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, Şehit Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esad Kaya'nın ailelerine, Gazi Yarbay Muammer Özdil, Gazi Per. Üsteğmen Durmuş Yunus Gedikli, Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Karakurt, Gazi Piyade Uzman Çavuş Muhammed Talha Aktaş, Gazi Piyade Uzman Çavuş Uğur Çalış, Gazi Piyade Uzman Çavuş Süleyman Oğuz, Gazi Polis Memuru Mehmet Doğan ve Gazi Piyade Sözleşmeli Er Celil Ömer Aygün'e, Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, Vali Akın tarafından takdim edildi.

Törene protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.