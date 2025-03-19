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        Kızılay'dan şehitler anısına lokma ikramı

        Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanlığı, şehitler için lokma dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:24
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        Kızılay'dan şehitler anısına lokma ikramı
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        Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanlığı, şehitler için lokma dağıttı.

        Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, Seydişehir Şehit Ahmet Erol Camisi'nde teravih namazı sonrası düzenlenen etkinlikte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Vatan ve bayrak uğruna canını feda eden şehitlere rahmet dileyen Karyağdı, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

        Hazırlanan tatlılar, namaz sonrası vatandaşlara ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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