Kızılay'dan şehitler anısına lokma ikramı

Vatan ve bayrak uğruna canını feda eden şehitlere rahmet dileyen Karyağdı, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, Seydişehir Şehit Ahmet Erol Camisi'nde teravih namazı sonrası düzenlenen etkinlikte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

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