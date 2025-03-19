Konya'da şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftarda buluştu

Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, konuşmasında, şehitleri rahmet ve minnetle yad etti, hayatta olan gazilere de sağlık ve afiyet diledi.

İftar programında, şehit yakınlarıyla bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadığını belirten Akın, "Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerinde ilelebet ayakta kalacaktır. Bu müstesna programın hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ecdadımızın inanç ve fedakarlığını hatırladığımız bugünlerde, paylaşma ve dayanışma ayı ramazanı şerifinizi de canı gönülden tebrik ediyor, dualarımızın kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da şehitlerin ve gazilerin her daim yanlarında olacaklarını söyledi.

Gazilerin, gurur ve cesaretin timsali olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin göğsünde gururla taşıdığı en kutsal mirastır. Onların cesareti ve kahramanlığı, milletimizin kalbinde asla sönmeyecek bir ateştir. Vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna göğsünü siper eden, şehitlik mertebesini onur olarak addetmiş evlatlar yetiştirmek de kahramanlık ifadesinin bir başka örneğidir. Sizlerin evlatları, eşleri, kardeşleri, babaları bizlere sadece canlarıyla değil, geride bıraktıkları kahramanlıklarıyla da eşsiz bir miras devrettiler. Bu mirası hepimiz omuzlarımızda gururla taşıyoruz. Rabbim, vatan, bayrak ve mukaddesatımız için kan döken, can veren, gazi olan tüm kahramanlarımızdan ve kıymetli ailelerinden razı olsun."

Programa, il protokolü, dernek başkanları, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.