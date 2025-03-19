Beyşehir Belediyesi hayvan barınağı için harekete geçti

Beyşehir Belediyesi, ilçeye hayvan barınağı kazandıracak.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir'de sahipsiz hayvanlarının sağlıklı ve güvenli şekilde yaşam sürmesi amacıyla modern bir hayvan barınağını inşa etmeye başladıklarını belirtti.

Bayındır, sahipsiz hayvanlarının tedavi ve rehabilitesinin de yapılacağını vurgulayan Bayındır, "Tesisin altyapı çalışmalarına başladık. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız. Sadece bir barınak değil, onların kendilerini güvende hissedeceği, bakım ve beslenme ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanacağı modern bir yaşam alanı oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​