Konya'da öğrencilerden "Kendi Fitremi, Kendim Veriyorum Projesi"ne katkı
Karapınar'da öğrenciler "Kendi Fitremi, Kendim Veriyorum Projesi"ne katkıda bulundu.
Karapınar'da öğrenciler "Kendi Fitremi, Kendim Veriyorum Projesi"ne katkıda bulundu.
Karapınar Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere yardımlaşma ve paylaşma bilincini artırmak için "Kendi Fitremi, Kendim Veriyorum Projesi" başlatıldı.
Proje kapsamında öğrenciler topladıkları fitreleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.