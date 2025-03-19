Konya'da öğrencilerden "Kendi Fitremi, Kendim Veriyorum Projesi"ne katkı

Karapınar Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere yardımlaşma ve paylaşma bilincini artırmak için "Kendi Fitremi, Kendim Veriyorum Projesi" başlatıldı.

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