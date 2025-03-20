Konya'da ramazan davulcuları arasındaki "bahşiş" kavgasında 15 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.
Merkez Camisi önünde karşılaşan akraba iki grup arasında bahşiş meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın sopalı, demirli ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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