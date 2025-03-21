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        Konya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:18
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        Konya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

        Kızılca Mahallesi'nde iki katlı evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

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