Konya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Kızılca Mahallesi'nde iki katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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