Konya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Konya Merkez Selçuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Konya Merkez Selçuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesi'nde karşılaşan husumetli G.P. ile Z.E.U. ve C.Ç. tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında G.P, tabancayla Z.E.U. ve C.Ç'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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