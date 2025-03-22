Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 88 zanlıdan 28'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 88 zanlıdan 28'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde 13-20 Mart'ta uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

        Ekipler, belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda yaptığı aramalarda, 16 bin 36 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirdi.

        Ayrıca, 14 milyon 500 bin lira değerindeki 4 ev ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 652 bin lira ve ziynet eşyasına el konuldu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 88 şüpheliden 54'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 34 zanlıdan 28'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!

        Benzer Haberler

        Konya'da karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Konya'da karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Eşini bebeğini emzirirken bıçaklamıştı; savcılığın itirazı sonrası tutuklan...
        Eşini bebeğini emzirirken bıçaklamıştı; savcılığın itirazı sonrası tutuklan...
        Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 4 ev ve otomobile el konuldu
        Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 4 ev ve otomobile el konuldu
        Karatay Belediyespor sporcusundan altın madalya
        Karatay Belediyespor sporcusundan altın madalya
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "Dünya Su Günü" mesajı:
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "Dünya Su Günü" mesajı:
        Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama
        Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama