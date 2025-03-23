Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Konya'da konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti'nin ülkenin geleceğine yön vermek için gençlerle birlikte çalıştığını belirterek, "Diğer siyasi partiler gibi, diğer siyasi liderler gibi gençleri çıkmaz sokağa davet eden siyasi partilerden olmadık, olmayacağız inşallah. " dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 20:06 Güncelleme: 23.03.2025 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Konya'da konuştu:
        ABONE OL

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti'nin ülkenin geleceğine yön vermek için gençlerle birlikte çalıştığını belirterek, "Diğer siyasi partiler gibi, diğer siyasi liderler gibi gençleri çıkmaz sokağa davet eden siyasi partilerden olmadık, olmayacağız inşallah. " dedi.

        İbiş, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programında, 81 ildeki gençlerle sahur ve iftarlarda bir araya geldiklerini söyledi.

        AK Parti'nin ve AK Parti Gençlik Kolları'nın bugüne dek Konya'da önemli işlere ve başarılara imza attığını belirten İbiş, "Başka siyasi partilerde gençlere böyle bir bakış açısı yoktur. AK Parti emek veren gençlerin partisidir; emek veren gençlere değer veren, önem veren bir partidir. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'deki siyasetin, gençliğe bakış açısını değiştirmiştir. Artık gençler siyasette sadece bir ara eleman değil; şehirlerinin, ülkesinin yönetiminde söz sahibi olan, karar sahibi olan pozisyona gelmiştir." ifadelerini kullandı.

        İbiş, AK Parti'nin gençlere ve gençlerin problemlerine önem verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        " Hamdolsun gençlerimiz şu anda Konya'mızın birçok ilçesinde belediye meclis üyelerimizle, büyükşehirde belediye meclis üyeleriyle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genç milletvekillerimizle, genç kardeşlerimizin sesini her zaman en üst seviyede duyurmanın gayreti içerisinde oluyor ve bundan sonra da bu gayret aynı şekilde devam edecek. AK Parti'mizin, Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere bakış açısı budur. Gençleri eğiten, gençleri yetiştiren, gençlerle beraber Türkiye'nin geleceğine yön veren bir bakış açısı vardır. Diğer siyasi partiler gibi, diğer siyasi liderler gibi gençleri çıkmaz sokağa davet eden siyasi partilerden olmadık, olmayacağız inşallah. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin istikbaline yön vermek için, geleceğine yön vermek için, hep beraber yeni nesilleri birlikte yetiştirmek için var. Bu yüzden bu gençler, kendisine değer verenle, kendisini sadece bir söylem aracı olarak kullananların da ayrımını gayet iyi yapıyor. O yüzden bizler, bizlere değer veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte. Konya'dan da sesleniyoruz; gençler olarak her daim ardındayız, yanındayız, yanı başındayız ve yeni rekorlarda gençlerle beraberiz."

        Programda AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek ile Konya Milletvekili Selman Özboyacı da konuşma yaptı.

        Programa bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve gençler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Konya'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        GÜNCELLEME - Konya'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Konya'da 6 katlı bina çöktü
        Konya'da 6 katlı bina çöktü
        Seydişehir'de iyilik iftarı
        Seydişehir'de iyilik iftarı
        Konya'da İmamoğlu'na destek yürüyüşü; 16 gözaltı
        Konya'da İmamoğlu'na destek yürüyüşü; 16 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı