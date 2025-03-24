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        Konyasporlu Oğulcan, maç stresini tesisteki güvercinlerle atıyor

        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Oğulcan Ülgün, tesislerde ilgilendiği güvercinlerle maç stresinden uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:23
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        Konyasporlu Oğulcan, maç stresini tesisteki güvercinlerle atıyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Oğulcan Ülgün, tesislerde ilgilendiği güvercinlerle maç stresinden uzaklaşıyor.

        Yaklaşık 4 yıldır Konyaspor formasını terleten 26 yaşındaki ön libero Oğulcan, hocasının görev verdiği her mevkide, elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyor.

        Bu sezon Konyaspor formasıyla 27 resmi maçta 1 gol atan Oğulcan, çocukluktan gelen kuş besleme hobisiyle İzmir'den Konya'ya uzanan kariyer öyküsünü AA muhabiriyle paylaştı.

        Konyaspor'a transfer olduğu bilgisini telefonla aldığını anlatan Oğulcan, "İnanılmaz heyecanlıyım, ölüyorum heyecandan. Çünkü ilk defa Altınordu'dan, İzmir'den şehir dışına çıkacağım. Buraya, tesislere geldim. Şu anda anlatırken de aynı şekildeyim. Buraya geldiğimde daha çocuktum. Çok farklı bir atmosfer vardı. İlk defa yabancı oyuncuları gördüm, aynı takımda olacaktım. Atmosfer, ortam burada çok iyiydi. Dört yıldır buradayım ve çok mutluyum." diye konuştu.

        - Tesisteki güvercinler stresini alıyor

        Oğulcan Ülgün, fırsat buldukça tesisteki güvercinleriyle ilgilendiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu hobi, çocukluğumdan ve babamdan geliyor. Nerede olursam olayım güvercinler olacak. Güvercin için zaman yaratıyorum. Onlar, hayatımın bir parçası. Oyun kuşu besliyorum. Onun eğitim ve uçurma aşaması var. Çok büyük keyif benim için. Güvercinler bütün stresimi alıyor. Bunlara bakmak beni rahatlatıyor. Kafamı tamamen boşaltıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Güvercinlerin hayatımdaki önemi büyük. Güvercinlerin yanı sıra iki köpeğim var. Hayvanları çok seviyorum."

        - Ahmet Çalık'ı unutamıyor

        Oğulcan Ülgün, ilk idmanda merhum futbolcu Ahmet Çalık'ın kendisiyle ilgilendiğine değinerek, "Hemen koluma girdi. 'Ağabeyciğim burası çok büyük bir camia. Çok büyük bir yere geldin' diye motive etmeye çalıştı. Burayı ilk rahmetli Ahmet Çalık anlatmıştı. Onu anmadan geçemeyeceğim." dedi.

        Konyaspor'da forma giyerek ilk hedefini gerçekleştirdiğini aktaran Oğulcan, kariyerini başarılarla taçlandırmak istediğini dile getirdi.

        Oğulcan, Konyaspor'daki ilk yılında yurt dışından transfer teklifi aldığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Resmi teklif gelmişti ancak talihsiz bir sakatlık yaşamıştım. Ameliyat geçirdim. Şimdi her şey yolunda. Sağ bek, sağ açık oynadım. Forvet olarak da oyuna girdiğim olmuştu. Orta sahanın her yerinde oynuyorum ama sağ bekte çok keyif almaya başladım. İki asist yaptım. Katkı verdikçe daha çok mutlu oluyorum. Burayı ayakta tutan en büyük şeylerden birisi ortam, arkadaşlık. Zaten takımda arkadaşlık ne kadar iyi olursa o da sahaya yansır diye düşünüyorum."

        Takım arkadaşı Uğurcan Yazğılı ile karıştırılmasına değinen Oğulcan, "İlk zaman çok karıştırılıyordu. Gerçi bizi hala karıştırıyorlar. Hoca da bazen idmanda karıştırıyor. Orada ben yokum ama 'Oğulcan' aferin diyor. Fakat ben diğer takımdayım. Yani Uğurcan'a söylemek istiyor." ifadelerini kullandı.

        - "Seyirci inanılmaz güç veriyor"

        Yeşil-beyazlı futbolcu, taraftarın oyuna etkisinin büyük olduğuna dikkati çekerek, "Beni motive eden taraftarımız oluyor. Çünkü stada girdiğimiz anda o atmosfer inanılmaz. Koşacağın yoksa yorulduysan bile arkadan gelen uğultu seni tetikliyor. Örneğin Fenerbahçe maçında enerjim bitmedi. Maç devam etse, 120 dakika oynayabilirdim. O seyirci inanılmaz güç veriyor. Her maça talibiz. Fenerbahçe, Galatasaray hiç fark etmiyor. Konyaspor olarak rakip tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Son haftalarda iyi oynamalarına rağmen talihsiz puan kayıpları yaşadıklarına işaret eden Oğulcan, takımda oyunun oturduğunu ve bunun skora yansıyacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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