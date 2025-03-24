Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı üyeleri iftar programında bir araya geldi.

Millet Bahçesinde ki programda Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Kapkap, "İftara katılan tüm misafirlere ve üyelere bu gece bizi yalnız bırakmadıkları için yönetim kurulu üyelerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

İftar programına, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, STK başkanları ve kooperatife bağlı üyeler katıldı.

- Sakal-ı Şerif ziyaretine açıldı

Seydişehir ilçesinde Sakal-ı Şerif, Seyyid Harun Camisinde, kadınların ziyaretine açıldı.

İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Hatice Kabak ve Kur'an Kursu öğreticilerinin koordinesinde gerçekleşen ziyaret programında duygulu anlar yaşandı.