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        Seydişehir'den kısa kısa

        Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı üyeleri iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:32
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        Seydişehir'den kısa kısa
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        Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı üyeleri iftar programında bir araya geldi.

        Millet Bahçesinde ki programda Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Kapkap, "İftara katılan tüm misafirlere ve üyelere bu gece bizi yalnız bırakmadıkları için yönetim kurulu üyelerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

        İftar programına, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, STK başkanları ve kooperatife bağlı üyeler katıldı.

        - Sakal-ı Şerif ziyaretine açıldı

        Seydişehir ilçesinde Sakal-ı Şerif, Seyyid Harun Camisinde, kadınların ziyaretine açıldı.

        İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Hatice Kabak ve Kur'an Kursu öğreticilerinin koordinesinde gerçekleşen ziyaret programında duygulu anlar yaşandı.

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