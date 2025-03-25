Konya'da trafikteki tartışmada 1 gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 11 sanık hakim karşısında

Konya'nın Meram ilçesinde trafikte tartıştığı 18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen 10 sanık hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Batuhan B, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ile maktul Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın yakınları katıldı.

Söz verilen sanık Batuhan B, maktulü daha önceden tanımadığını, olay günü trafikte ani fren yapma, yol vermeme gibi nedenlerle tartıştıklarını savundu.

Trafikte yaşadıkları gerginlik sonrası maktulü takip etmediğini öne süren Batuhan B, "Ben park yeri arıyordum. Maktulü takip etmiyordum. Otopark alanına geçip arabamı park ettim. Bu sırada maktul de otoparkın biraz ilerisinde yol ortasında durup, arabanın camından bana seslendi. Yol verme meselesinden tartışıyorduk." ifadesini kullandı.

Ardından tartışmanın kavgaya döndüğünü belirten Batuhan B, maktulün kendisine küfür etmesi ve karnına tekme atması üzerine karşılık verdiğini, çıkardığı bıçağı maktule doğru salladığını, bu sırada maktulü öldürme amacı taşımadığını iddia etti.

Sanık, olaydan sonra kavga ettiğini söylediği babasının kendisini İsmil'e gönderip, "Olayın aslını astarını öğrenelim, yarın teslim olursun." demesi üzerine İsmil'e gittiğini, gece polisler tarafından bulunduğu yerde yakalandığını anlattı.

Batuhan B'ye yardım ettiği iddia edilen sanıklar D.B, B.A, K.G, F.B, R.E.E, Y.Z.K, E.B, E.D, FB. ve K.P. üzerlerine atılı suçlamaları reddetti, maktulle veya ailesiyle bir husumetlerinin bulunmadığını öne sürdü.

Maktul Yaşar'ın ailesinin avukatı Göksel Karagöz, "Olay trafikte yaşanan bir tartışma üzerine gerçekleşen bir olay değildir. Maktulün ailesi ile sanıklar arasında daha önce meydana gelen bir olay nedeniyle husumet vardır. Olay günü maktulün 3-4 araçla takip edildiğini, bu olayın gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Bıçaklama anında da sanık Batuhan hiçbir şey söylemeden maktulü bıçaklamıştır. Bu durum kamera görüntülerinde mevcuttur. Sanık olay yerine öldürme niyetiyle gelmiştir." ifadelerini kullandı.