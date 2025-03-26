Sarayönü'nde Orman Haftası kapsamında fidan dikildi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi programı düzenlendi.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi programı düzenlendi.
Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler, emniyet mensupları, jandarma ve ilçe protokolü katıldı.
Programda, orman muhafaza memurları fidan dikim süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından öğrenciler ve yetkililer, okul bahçesinde belirlenen alanlara fidan dikti.
Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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