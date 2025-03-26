Sarayönü'nde Orman Haftası kapsamında fidan dikildi

Programda, orman muhafaza memurları fidan dikim süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından öğrenciler ve yetkililer, okul bahçesinde belirlenen alanlara fidan dikti.

Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler, emniyet mensupları, jandarma ve ilçe protokolü katıldı.

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