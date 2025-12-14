Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        14.12.2025 - 00:24
        Konya'da tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Cesur K. yönetimindeki 44 AAV 295 plakalı otomobil, Konya-Hüyük yolu Çukurağıl Mahallesi mevkisinde, yol kenarında bulunan reklam tabelası direğine çarptı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Muzaffer Ç. ile Maruf Ç. yaralandı.

        Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

