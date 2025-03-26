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        Mevlana Müzesi'nde, Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Mevlana Müzesi'ne, Kadir Gecesi dolayısıyla getirilen Sakal-ı Şerif, bayram sonuna kadar ziyarete açık tutulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:26 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:32
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        Mevlana Müzesi'nde, Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Mevlana Müzesi'ne, Kadir Gecesi dolayısıyla getirilen Sakal-ı Şerif, bayram sonuna kadar ziyarete açık tutulacak.

        Semazenler tarafından müzeye getirilen Sakal-ı Şerif, bulunduğu 40 kat bohçadan salavatlar eşliğinde çıkarıldı.

        Türbeyi ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif'e dokundu, duygusal anlar yaşadı. Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif, bayram sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

        Müze Müdürü Naci Bakırcı, müzede yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi ziyarete açıldığını anımsattı.

        Sakal-ı Şerif'in Kandil Gecesi'nde ziyarete açılmasının anlamına işaret eden Bakırcı, "Mevlevi kaynaklarında dergahtaki üç Sakal-ı Şerif'in Kadir Gecesi'nde veya ramazan ayının son 15 gününde ziyarete açıldığı bilgisi var. Bunun üzerine bakanlığımızın izniyle geçen yıl ziyarete açmıştık. Bu yıl da bayram sonuna kadar ziyaretçilerimiz Sakal-ı Şerif'i ziyaret edebilir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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