Konya'daki elektrik mühendisleri iftarda bir araya geldi
Konya'da elektrik mühendisleri iftarda buluştu.
Konya'da elektrik mühendisleri iftarda buluştu.
Bir otelde düzenlenen iftar programına MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, EMO Ankara Şube Başkanı Cevdet Aslan, KTO Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, TEDAŞ Bölge Müdürü Tolga Erbil, akademisyenler ve oda üyeleri katıldı.
Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilcisi Özkan Keskin, programda yaptığı konuşmada, Elektrik Mühendisleri Odasının 1954'te mühendislerin haklarını korumak, mühendislik alanında gelişime öncülük etmek ve toplum yararına çalışmalar yapmak amacıyla kurulduğunu dile getirdi.
Yaklaşık 100 bin kayıtlı üyesi olan bu kuruluşun sektörün en büyük yapısı niteliğinde olduğunu ifade eden Keskin, şunları kaydetti:
"Temsilciliğin ötesinde Konya'da meslektaşlarımıza yakışan bir EMO Konya şubesi arzu ediyoruz. EMO Konya'nın şube olması Konya'nın temsil kabiliyetini yükseltecek ve her alanda mesleğe, meslektaşlarına daha verimli bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır."
2024 yılındaki son şube genel kuruluna 500 Konya üyesiyle katılarak genel kurulda Konya'nın gücü ve birlikteliğini gösterdiklerini vurgulayan Keskin, şöyle devam etti:
"Bu genel kurul sonrası gerçekleşen 2024 seçimlerinde kullanılan yaklaşık 4000 oy, EMO Ankara Şube tarihinde kullanılan en yüksek oydur. 4000 oyda yalnızca 2 oy fark ile rakibin gerisinde kalarak kendi delegemizi Genel Merkez Genel Kuruluna taşıyamadık ve istediğimiz onayı da alamadık ancak bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz başarılarımız, Konya'nın birlikteliğini gücünü, mesleki donanımını tüm kesimlerin görmesini sağlamıştır. EMO Konya temsilciliği de artık şube olmaya hazırdır. Sizlerin de desteğiyle 2026'da şube olmaya yalnızca bir adımımız kalmıştır."
Keskin, siyasetten uzak, tüm kurumlarla iletişim kurabilen, mesleki ve teknik bilgi donanımı ışığında meslek ve meslektaşlarının menfaatlerini savunmaya devam ettiklerini bildirdi.
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