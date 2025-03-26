Konya'daki elektrik mühendisleri iftarda bir araya geldi

Konya'da elektrik mühendisleri iftarda buluştu.

Bir otelde düzenlenen iftar programına MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, EMO Ankara Şube Başkanı Cevdet Aslan, KTO Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, TEDAŞ Bölge Müdürü Tolga Erbil, akademisyenler ve oda üyeleri katıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilcisi Özkan Keskin, programda yaptığı konuşmada, Elektrik Mühendisleri Odasının 1954'te mühendislerin haklarını korumak, mühendislik alanında gelişime öncülük etmek ve toplum yararına çalışmalar yapmak amacıyla kurulduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 100 bin kayıtlı üyesi olan bu kuruluşun sektörün en büyük yapısı niteliğinde olduğunu ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Temsilciliğin ötesinde Konya'da meslektaşlarımıza yakışan bir EMO Konya şubesi arzu ediyoruz. EMO Konya'nın şube olması Konya'nın temsil kabiliyetini yükseltecek ve her alanda mesleğe, meslektaşlarına daha verimli bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır."