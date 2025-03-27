Konya'da 10 bin fidan toprakla buluşturuldu

Konya'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 10 bin fidan dikildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Dutlukır mevkisindeki ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen törende, her dikilen fidanın bu topraklara duyulan vefanın ve yarınlara olan inancın göstergesi olduğunu söyledi.

Erozyonun önlenmesinde ormanların katkısının olduğunu vurgulayan Akın, "Esasen burada sadece fidan dikmiyoruz. Yeşili çoğaltmak, suyumuzu, toprağımızı korumak için geleceğe bir nefes bırakıyoruz. Zira her fidan bu topraklarda yaşamın sürekliliği adına atılan bir adımdır. Doğayla kurduğumuz bu bağ aynı zamanda çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miraslardan bir tanesidir." diye konuştu.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ise ormanların sadece odun ham maddesi üretiminin temin edildiği kaynaklar olmadığını dile getirdi.

Ormanların çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Yalçın, içerisinde sayısız ekosistem barındırdığını kaydetti.